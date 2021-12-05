«Интер» повторил клубный рекорд 70-летней давности

В рамках 16-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» на выезде встречался со столичной «Ромой». Действующий чемпион страны отпраздновал уверенную победу над командой Жозе Моуринью со счетом 3:0.

Как информирует твиттер-аккаунт OptaPaolo, подопечные Симоне Индзаги отметились голом в 18-й подряд гостевой игре Серии А. Миланский коллектив повторил клубный рекорд, который был установлен в сезоне-1950/1951.

После 16 туров «нерадзурри» с 37 набранными баллам занимают второе место в турнирной таблице Серии А. «Интер» отстает от лидирующего «Милана» всего на одно очко.