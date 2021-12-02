Агент Эриксена прокомментировал будущее футболиста

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен сегодня впервые после сердечного приступа работал с мячом. Датчанин занимался на базе «Оденсе», где начинал футбольную карьеру. Из-за имплантированного дефибриллятора он не сможет продолжить выступать в «Интере» из-за ограничений в Серии А. Агент футболиста призывает не рассуждать о столь далеком будущем.

- Кристиан восстанавливается дома в Милане или в Дании. К счастью, когда он на родине и чувствует себя так, как сегодня, он может использовать инфраструктуру «Оденсе». Крис - положительный оптимистичный и энергичный человек, но сейчас не время говорить о футболе. Только Кристиан решит, когда придет этот момент, и будет ли он вообще, - цитирует агента Мартина Шутса Goal.

Контракт Эриксена с «Интером» рассчитан до лета 2024 года.