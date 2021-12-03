​Арустамян: «Знаю, что партнёры и штаб «Ромы» просят Шомуродова меньше бегать»

Известный инсайдер Нобель Арустамян сделал публикацию в телеграм-канале. Рассуждая о будущем Александра Кокорина в «Фиорентине», Арустамян сопоставил его ситуацию с ситуацией экс-форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова в «Роме».

Арустамян написал, что Шомуродов берёт своё за счёт усердия и концентрации, которых не хватает Кокорину, хотя последний от природы талантливее.

«Знаю, партнёры по «Роме» и штаб даже просят Шомуродова меньше бегать и на тренировках, и в матчах, чтобы хватало сил и концентрации при завершении», - написал Арустамян.

Напомним, что Александр Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе. С тех пор форвард провёл за клуб лишь 8 матчей и ни разу не забил.