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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес объяснил, почему не перешёл в «Барселону»

02 Декабря 2021 • 19:49 Комментировать
Барселона
...
Бетис
1.52 4.50 5.80
04.12 18:15

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признался, что в свое время он действительно мог присоединиться к «Барселоне». Пару лет назад каталонцы предлагали за аргентинского футболиста более 100 миллионов евро, а на трансфер пытался повлиять Лионель Месси.

«Лео всегда говорил со мной об этом в расположении сборной. Но, я постоянно занимал нейтральную позицию, так как вел переговоры с руководством «Интера» о продлении сотрудничества. Мне просто нравится здесь, моей семье тоже, я счастлив. Это банальная причина, почему не стал уходить. Это было сугубо мое личное решение», - приводит слова Лаутаро итальянское издание Fantacalcio.

Напомним, что в ноябре форвард заключил с миланцами новое долгосрочное соглашение.

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