Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 290 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги – о победе над «Ромой»: «Мои команды уже давно играют в таком стиле»

04 Декабря 2021 • 22:38 Комментировать
Рома
0:3
Интер Милан
окончен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился своими впечатлениями от разгромной победы над «Ромой». Наставник отказался называть эту игру лучшей в исполнении миланцев в текущем сезоне, но все равно похвалил своих подопечных.

«Мои команды уже много лет играют подобным образом. «Лацио» я тоже приучил к более раскрепощенному стилю. Универсальность и перемещения в современном футболе очень важны. Я счастлив, что у меня есть игроки с необходимыми характеристиками. Мы работает над этим на тренировках, чтобы они комфортнее чувствовали себя в новых, необычных ролях», - рассказал итальянец на послематчевой пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Милан 2:0 Салернитана
окончен Рома 0:3 Интер Милан
04.12  22:45 Наполи ... Аталанта 2.12 3.9 3.2
05.12  14:30 Болонья ... Фиорентина 2.49 3.55 2.8
05.12  17:00 Специя ... Сассуоло 3.4 3.8 2.07
05.12  17:00 Венеция ... Верона 3.3 3.55 2.2
05.12  20:00 Сампдория ... Лацио 3.4 3.7 2.1
05.12  22:45 Ювентус ... Дженоа 1.33 5.4 9.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Декабря
22:38 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги – о победе над «Ромой»: «Мои команды уже давно играют в таком стиле»
22:30 · Италия. Серия А
Моуринью: «Интер» гораздо сильнее «Ромы»
22:16 · Италия. Серия А
​«Наполи» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:54 · Италия. Серия А
«Интер» разгромил «Рому» за один тайм
21:53 · Италия. Серия А
​«Интер» потерял Корреа перед игрой с «Реалом»
21:45 · Италия. Серия А
​Впервые в карьере Моуринью его команда проиграла первый тайм матча лиги крупно
20:06 · Италия. Серия А
Как «Милан» вышел на первое место в Серии А - видео 1 видео
19:30 · Италия. Серия А
«Рома» - «Интер» Милан - 0:3 (закончен)
19:29 · Италия. Серия А
Пиоли оценил шансы «Милана» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
19:01 · Италия. Серия А
«Милан» спокойно разобрался с «Салернитаной»
18:59 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Шевченко – хороший тренер, пускай он и молод»
18:51 · Италия. Серия А
​Тотти посетит матч «Ромы» впервые за два года – легендарный игрок конфликтовал с прежним руководством
18:51 · Италия. Серия А
Шевченко: «Ювентус» быстро забывает о неудачах
16:45 · Италия. Серия А
«Милан» - «Салернитана» - 2:0 (закончен)
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Ты всего уже добился, живи и радуйся»: Кассано обратился к Роналду 2
Все новости
Рекомендуем