Симоне Индзаги – о победе над «Ромой»: «Мои команды уже давно играют в таком стиле»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился своими впечатлениями от разгромной победы над «Ромой». Наставник отказался называть эту игру лучшей в исполнении миланцев в текущем сезоне, но все равно похвалил своих подопечных.

«Мои команды уже много лет играют подобным образом. «Лацио» я тоже приучил к более раскрепощенному стилю. Универсальность и перемещения в современном футболе очень важны. Я счастлив, что у меня есть игроки с необходимыми характеристиками. Мы работает над этим на тренировках, чтобы они комфортнее чувствовали себя в новых, необычных ролях», - рассказал итальянец на послематчевой пресс-конференции.