​Индзаги: «Будет приятно встретиться с тренером, который выигрывал с «Интером» требл»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий перед гостевым матчем против «Ромы». Римскую команду тренирует Жозе Моуринью, который в сезоне 2009/2020 выиграл с «Интером» Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

«Всегда приятно возвращаться в Рим, особенно для такой важной игры. Для меня это больше не дерби, я полностью сосредоточен на «Интере». Завтра мы сыграем с сильной командой», - сказал Индзаги, который ранее работал с «Лацио».

«Будет приятно встретиться с тренером, который выигрывал с «Интером» требл. Я никогда не встречался с ним, я с ним не знаком. Это будет особенная игра для него, нам нужно быть ещё более осторожными, ведь мы знаем его качества», - сказал наставник «нерадзурри» на пресс-конференции.

Матч «Рома» - «Интер» стартует 4 декабря в 20:00 по московскому времени.