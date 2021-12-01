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Чемпионат Италии. Серия А

Мхитаряна в РПЛ не будет – он уже доволен своим положением в «Роме»

01 Декабря 2021 • 21:20 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
04.12 20:00

Несколько недель назад сообщалось, что полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может досрочно разорвать контракт с «Ромой» и перебраться в новый чемпионат. Поговаривали о недовольстве футболистом своей ролью с командами, а также не исключался очередной конфликт с Жозе Моуринью.

Однако, спустя некоторое время лидер сборной Армении опроверг все слухи. Мхитарян признался, что ему удалось уладить все имеющееся проблемы.

«Мне все нравится. Теперь у меня немного другая позиция на поле, где я чаще получаю мяч и выхожу на оперативное пространство. Можно сказать, что я наслаждаюсь своей игрой в Риме», - прокомментировал плеймейкер в интервью изданию TuttoMercato.

Напомним, ранее Мхитаряном интересовались представители РПЛ, в частности «Спартак» и «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Генрих Мхитарян
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