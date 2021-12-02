Моуринью отменил пресс-конференцию из-за действий арбитров

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью продолжает буянить на Апеннинах. Из-за стычек с арбитрами португальский наставник отказывается проводить пресс-конференцию накануне матча с «Интером» в Серии А.

Против чемпионов не сыграют Тэмми Абрахам и Рик Карсдорп, получившие дисквалификацию на следующий матч. Моуринью разругался с судьями матча с «Болоньей» (0:1) и отметил, что вынужден был досрочно снимать с игры других футболистов, которые также рисковать получить перебор желтых карточек. Николо Дзаньоло получил совет от тренера бежать за рубеж, потому что арбитры якобы помешают ему заиграть в Италии.

У «Ромы» большие кадровые проблемы перед матчем с «Интером», которые усугубились из-за дисквалификаций.