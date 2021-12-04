Моуринью: «Интер» гораздо сильнее «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью признал поражение от «Интера» - наставник римлян на послематчевой пресс-конференции заявил, что победила лучшая команда. Напомним, поединок закончился со счетом 3:0 в пользу миланцев.

«Интер» гораздо сильнее «Ромы». В оптимальных кондициях, в не оптимальных кондициях, в любых. Наш атакующий потенциал был равен нулю. Поздравляю оппонента, желаю ему удачи в Лиге чемпионов», - подчеркнул португальский специалист.

Примечательно, что Моуринью отказался отвечать на вопросы журналистов – он сразу предупредил, что ограничится монологом на камеру. В общей сложности встреча с прессой длилась не более нескольких минут.