Анчелотти поддержал Моуринью

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением касательно того, кто может стать чемпионом его родной страны, Италии, в текущем сезоне. По ходу анализа ситуации в Серии А специалист более детально остановился на «Роме», поддержав их наставника Жозе Моуринью.

«Римляне сейчас находятся в процессе перестройки. Моуринью только пришел, но уже привил команде энтузиазм. Просто дайте ему немного времени», - приводит слова Анчелотти сетевое издание Football Italia.

Отметим, что пока дела «особенного» на «Апеннинах» идут не лучшим образом – «Рома» выступает ниже своих возможностей, а португалец опять попадает в различные скандалы, критикуя судейство и своих футболистов.