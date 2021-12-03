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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти поддержал Моуринью

03 Декабря 2021 • 23:29 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
3.65 3.60 2.00
Через 19 ч. 49 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением касательно того, кто может стать чемпионом его родной страны, Италии, в текущем сезоне. По ходу анализа ситуации в Серии А специалист более детально остановился на «Роме», поддержав их наставника Жозе Моуринью.

«Римляне сейчас находятся в процессе перестройки. Моуринью только пришел, но уже привил команде энтузиазм. Просто дайте ему немного времени», - приводит слова Анчелотти сетевое издание Football Italia.

Отметим, что пока дела «особенного» на «Апеннинах» идут не лучшим образом – «Рома» выступает ниже своих возможностей, а португалец опять попадает в различные скандалы, критикуя судейство и своих футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью
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