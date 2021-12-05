​Испанские комментаторы восхитились несуществующим голом Дзаньоло

В субботу вечером в чемпионате Италии проходил матч между «Ромой» и «Интером». Ближе к завершению встречи хавбек римлян Николо Дзаньоло плотно пробил по воротам с линии штрафной площади. Мяч попал в сетку с внешней стороны ворот рядом с «девяткой», но с общего плана показалось, что состоялся красивый гол. Испанские комментаторы ESPN эмоционально отпраздновали «взятие ворот», один из них протянул слово «Го-о-о-о-о-о-о…ол» в эфире. Лишь после повтора из-за ворот комментаторы прекратили отмечать красоту удара Дзаньоло, осознав, что гола не было.

Напомним, что «Рома» проиграла «Интеру» на своём поле со счётом 0:3.