​Моуринью – журналисту: «Ваша работа намного проще, поэтому мы зарабатываем намного больше»

Сборник памятных цитат Жозе Моуринью регулярно пополняется, особенно после неудач португальского тренера. После субботнего поражения «Ромы» от «Интера» со счётом 0:3 Особенный сопоставил заработные платы журналистов и тренеров.

Как сообщает журналист Патрик Кендрик на своей страничке в «Твиттере», Жозе Моуринью отказался отвечать на первый вопрос журналиста и сказал ему: «Ваша работа намного проще, чем наша, поэтому мы зарабатываем намного больше, чем вы».

Ближайший матч «Рома» проведёт в четверг, 9 декабря. Команда Жозе Моуринью сыграет на выезде против софийского ЦСКА в Лиге конференций.