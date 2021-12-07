Перишич: «Интер» хочет победить «Реал» и выйти в плей-офф с первого места»

Атакующий полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич дал интервью в преддверии поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Игра состоится на арене «Сантьяго Бернабеу».

«Интер» заслуженно шагнул в 1/8 финала турнира, однако команде этого мало. Мы собираемся обыграть «королевский» клуб и выйти в плей-офф с первого места. Наш клуб голоден до побед, поэтому подходим к матчу с максимальной концентрацией», - передает слова хорватского футболиста Football-Italia.

Матч состоится сегодня, 7 декабря. Стартовый свисток в Мадриде прозвучит в 23:00 по московскому времени.