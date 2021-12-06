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Лига чемпионов

​Корреа не поможет «Интеру» в гостях у «Реала»

06 Декабря 2021 • 14:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Интер Милан
2.10 3.45 3.45
07.12 23:00

Во вторник вечером в рамках Лиги чемпионов шпаги скрестят «Реал» и «Интер». Команды уже обеспечили себе места в плей-офф и теперь разыграют первую строчку в группе, причём мадридцам достаточно не проиграть.

«Интеру» в Мадриде не поможет нападающий Хоакин Корреа, который получил травму в субботней игре Серии А против «Ромы».

«Обследование выявило мышечное напряжение в сгибателе левого бедра. Состояние футболиста будет переоценено на следующей неделе», - говорится в сообщении пресс-службы миланского клуба.

В сезоне 2021/2022 Хоакин Корреа провёл 16 матчей, в которых забил 4 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хоакин Корреа
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