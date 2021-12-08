​Ханданович: «Реал» не лучше «Интера»

На групповой стадии Лиги чемпионов «Реал» дважды обыграл «Интер» - 1:0 на выезде и 2:0 дома. Тем не менее, голкипер миланской команды Самир Ханданович не считает, что «сливочные» сильнее «нерадзурри».

«Реал» выиграл 2:0 – этот матч учит нас, что мы должны проявлять терпение и использовать шансы, которые возникают. Я доволен выходом команды в плей-офф, что было нашей целью. Но я не недоволен матчем, потому что считаю, что «Реал» не лучше «Интера», - высказал Ханданович своё мнение для SportMediaset.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в понедельник, 13 декабря. «Интер» сыграет с кем-то из победителей групп.