Модрич: «Чувствую себя так, будто мне нет ещё и 30 лет»

Мадридский «Реал» успешно завершил групповую стадию Лиги чемпионов, одолев в последнем туре миланский «Интер» со счетом 2:0. После завершения встречи опытный полузащитник «сливочных» Лука Модрич ответил на вопросы журналистов.

«Меня полностью устроила наша игра, мы добились хорошего результата. Хотели финишировать на первом месте и добились поставленной цели.

Как самочувствие? Все прекрасно, я не оглядываюсь на свой возраст. Для меня возраст не проблема, футболисты способны продлевать свою карьеру. Такое ощущение, что мне нет еще и 30 лет», - приводит слова 36-летнего хорвата пресс-служба УЕФА.

Лука выступает за «Реал» с 2012 года. Его контракт рассчитан до завершения текущего сезона.