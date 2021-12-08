Удаление Бареллы и дальние голы Крооса и Асенсио: «Реал» на классе одолел «Интер» и оправдал выигрыш группы

В матче за первое место группы D миланский «Интер» гостил в Мадриде у «Реала». Перед этой встречей команда Карло Анчелотти обходила в таблице коллектив Симоне Индзаги на два очка.

Проход в плей-офф Лиги чемпионов «сливочные» и «нерадзурри» обеспечили себе в пятом туре группового этапа. А год назад ситуация перед последним туром была другая – и те, и те, находясь также в одной группе, рисковали вылететь из всех еврокубков. «Реал» тогда выиграл квартет, «Интер» же стал четвёртым и действительно из международных соревнований вылетел, но зато сосредоточился на внутреннем чемпионате, который выиграл впервые за одиннадцать лет.

Отчётный матч был, конечно, не товарищеским. Всё-таки когда в Лиге чемпионов встречаются две команды с такими именами, принципиальность по-любому есть. Ну и борьбу за первое место тоже никто не отменял. Помимо более благоприятных, как принято считать, позиций при предстоящей жеребьёвке, это ещё престиж клуба, рейтинговые очки и призовые.

«Интер» быстро завладел инициативой, чему «Реал» не препятствовал. Хозяев вполне устраивал контратакующий вариант в их исполнении. Первый удар, кстати, на счету мадридцев: Винисиус Жуниор на второй минуте в полуопасной ситуации пробил рядом со штангой. Брозович, отвечая на тот удар возле чужих ворот, тоже не попал в створ после скидки ДꞌАмброзио. Ещё били Перишич и Родриго, но вратарям вступать в дело не приходилось.

А на семнадцатой минуте Хандановичу пришлось вынимать мяч из сетки своих ворот. Родриго за пределами чужой штрафной поперечно покатил влево, Каземиро снаряд не тронул, а Кросс прекрасно положил сферу в правый угол (1:0). Дальше характер игры особо не изменился. «Интер» наносил чуть больше ударов, однако «Реал» вполне мог уйти на перерыв, ведя 2:0. За отсутствие второго гола мадридцев гости должны благодарить Йовича, пробившего рядом со штангой и Родриго, попавшего в боковую стойку.

В начале второго тайма гости получили в своё распоряжение чудесный момент, загубленный Бареллой. Вывалившись практически один на один с Куртуа, он не нашёл своим ударом ворота. По попаданиям в створ статистика у «интеристов» была катастрофическая. У «Реала» Йович через несколько минут хотя бы направил мяч в створ, когда слева с острого угла не переиграл Хандановича. А Барелла, видимо, совсем расстроился, раз после единоборства с Милитао на фланге стукнул того кулаком но ноге. В итоге Барелла получил красную карточку, а Милитао за неспортивное поведение – жёлтую.

Для «чёрно-синих» хорошо, что им не нужно было кровь из носу выигрывать этот матч. 1/8 финала Лиги чемпионов всё равно никуда бы от них не делась, а по игре они в меньшинстве просели, и хозяева этим воспользовались. На подходе к 80-й минуте Асенсио подтвердил класс мадридского клуба: он отличился с линии штрафной через рикошет от левой штанги. Отскочив от газона, мяч прямо внедрился в верхнюю часть сетки, это было красиво. Чуть раньше и чуть позже Димарко и Шкриньяр нанесли точные удары головой, но мяч оба раза прилетал в руки Куртуа. 2:0 – спустя три месяца «Реал» снова выигрывает у «Интера» и фиксируется на первом месте группы, оставляя «нерадзурри» на втором.

Кирилл Иванцов