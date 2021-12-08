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Лига чемпионов

​Ханданович объяснил, почему «Интер» проиграл «Реалу»

08 Декабря 2021 • 12:34 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Интер Милан
окончен

«Интер» не смог занять первое место в группе Лиги чемпионов, проиграв на выезде «Реалу» во вторник вечером со счётом 0:2. По поводу результата высказался вратарь миланской команды Самир Ханданович. 

«В целом мы провели хороший матч, но нам нужно быть более решительными, чтобы реализовывать моменты. Мы знали, что нам нужно рисковать, поэтому «Реалу» удавалось опасно контратаковать.

Жаль, что мы наносили мало ударов в створ, хотя мы много раз оказывались в заключительной трети поля.

Мы прижимали «Реал» в обоих матчах – дома и на выезде. Разница в том, что «Реал» реализовывал моменты, а мы – нет», - слова Хандановича приводит Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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