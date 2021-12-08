​Анчелотти: «Нет команд, которые могут говорить о победе в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу задач своей команды в Лиге чемпионов.

«У нас есть качество, чтобы побеждать в Ла Лиге, и качество, чтобы конкурировать в Лиге чемпионов. Нет команд, которые могут говорить о победе в Лиге чемпионов. Есть только те, которые могут говорить о конкуренции в этом турнире», - высказался Анчелотти, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Напомним, что во вторник «Реал» на своём поле обыграл «Интер» (2:0) и обеспечил себе первое место в группе D. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в ближайший понедельник, 13 декабря.