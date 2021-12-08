​«Реал» первым покорил отметку в 1000 голов в главном турнире УЕФА

Во вторник «Реал» обыграл на своём поле «Интер» со счётом 2:0 и занял первое место в своей группе Лиги чемпионов. Голы за мадридский клуб забили Тони Кроос и Марко Асенсио.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Реал» забил свои 1000-й и 1001-й голы в сильнейшем клубном турнире континента. Имеется в виду Лига чемпионов и предшествовавший ей Кубок европейских чемпионов. «Сливочные» стали первым клубом, которому покорилась отметку в тысячу мячей в главном турнире УЕФА.

Теперь «Реал» будет ждать имя своего соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьёвка пройдёт в понедельник, 13 декабря.