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Каземиро: «Винисиус начал делать разницу, даже если играет не очень хорошо»

06 Декабря 2021 • 20:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Интер Милан
2.10 3.45 3.45
07.12 23:00

Полузащитник «Реала» Каземиро считает, что отсутствие Карима Бензема в матче с «Интером» смогут нивелировать другие игроки.

- Это лучшая «девятка» в мире и один из лучших футболистов планеты, но у нас есть Йович и Мариано. У Лукаса был шикарный матч против «Реал Сосьедада». Ему непросто, ведь у него мало игровой практики, потому что в конкурентах лучших девятый номер мира, - заявил Каземиро на пресс-конференции.

- Приятно видеть, что Винисиус так заиграл. Он начал делать разницу, даже если играет не очень хорошо, а это не каждому дано. Нельзя сказать, что он самый определяющий игрок у нас, ведь есть Бензема, Куртуа, Кроос. Но у него сейчас важный этап карьеры. Он для нас очень важен, - добавил Каземиро.

Матч с «Интером» состоится во вторник и начнется в 23:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Каземиро Винисиус
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