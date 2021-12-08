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Лига чемпионов

Барелла был удалён с поля за удар кулаком по ноге защитника «Реала»

08 Декабря 2021 • 00:33 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Интер Милан
2.45 3.60 2.95
2-й тайм
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В решающем поединке за первую строчку в группе D Лиги чемпионов между «Реалом» и «Интером» произошла необыкновенная стычка  – на 64-й минуте в одном из игровых эпизодов между собой повздорили Николо Барелла и Эдер Милитао. В результате итальянец ударил оппонента кулаком по ноге, за что был тут же удален с поля.

Сам же Милитао получил желтую карточку за излишнюю эмоциональность. К слову, Барелла оставил свою команду в меньшинстве при счете 1:0 в пользу мадридцев.

Напомним, что проследить за развитием событий на футбольном поле можно на сайте Liveresult.ru – там Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Николо Барелла Эдер Милитао
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Идет 88 минута Аякс 4:2 Спортинг Л
Идет 86 минута Боруссия Д 5:0 Бешикташ
Идет 88 минута Шахтёр Донецк 1:0 Шериф
Идет 85 минута Милан 1:2 Ливерпуль
Идет 87 минута Реал Мадрид 2:0 Интер Милан
08.12  20:45 Зенит ... Челси 5.6 4.2 1.61
08.12  20:45 Ювентус ... Мальмё 1.23 7 12
08.12  23:00 Бенфика ... Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
08.12  23:00 Аталанта ... Вильярреал 1.78 4.2 4.1
08.12  23:00 Манчестер Юнайтед ... Янг Бойз 1.39 5.6 7.2
08.12  23:00 Вольфсбург ... Лилль 2.02 3.55 3.75
08.12  23:00 Бавария ... Барселона 1.69 4.6 4.3
08.12  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Севилья 2.7 3.8 2.45
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