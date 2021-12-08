Барелла был удалён с поля за удар кулаком по ноге защитника «Реала»

В решающем поединке за первую строчку в группе D Лиги чемпионов между «Реалом» и «Интером» произошла необыкновенная стычка – на 64-й минуте в одном из игровых эпизодов между собой повздорили Николо Барелла и Эдер Милитао. В результате итальянец ударил оппонента кулаком по ноге, за что был тут же удален с поля.

Сам же Милитао получил желтую карточку за излишнюю эмоциональность. К слову, Барелла оставил свою команду в меньшинстве при счете 1:0 в пользу мадридцев.

Напомним, что проследить за развитием событий на футбольном поле можно на сайте Liveresult.ru – там Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.