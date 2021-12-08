Директор «Интера»: «Наша цель – финал Лиги чемпионов»

Стоило миланскому «Интеру» впервые за долгое время выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов, как руководство клуба начало ставить перед собой самые высокие цели. Например, амбициозными мыслями насчет еврокубкового сезона поделился директор миланцев Джузеппе Маротта.

«Я думаю, что у нас есть все качества, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов. Это не лига, а игры на выбывание, поэтому может случится все, что угодно. Но, с такими футболистами нам это по силу. У них хороший менталитет и много опыта. Надеемся вернуть «Интер» туда, где он всегда был», - прокомментировал Маротта задачи команды в интервью для Sky Sports Italia.

Прямо сейчас подопечные Симоне Индзаги борются с «Реалом» за первое место в квартете, а проследить за развитием событий в матче можно на сайте Liveresult.ru, где проводится текстовая онлайн-трансляция.

