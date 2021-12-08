​Симоне Индзаги высказался после поражения от «Реала»

«Интер» не смог занять первое место в группе D, проиграв во вторник в гостях у «Реала» (0:2). После матча в Мадриде комментарий дал главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги.

«Есть много сожалений, особенно что касается первого тайма, когда мы проявили характер и создали несколько моментов. Статистика была в нашу пользу, но мы ушли на перерыв, проигрывая. Это не отражало того, что мы видели на поле. Мы явно хотели другого результата, но эта игра поможет нам в будущем.

Мы хорошо играли в обеих играх против «Реала», но не смогли забить. Очевидно, нам чего-то не хватает», - сказал Индзаги Sky Sport Italia.