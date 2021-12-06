Симоне Индзаги: «Лаутаро Мартинес в порядке, у него нет проблем»

Перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов главный тренер «Интера» Симоне Индзаги лестно высказался об оппоненте Карло Анчелотти.

- Его карьера говорит сама за себя. Мы разговаривали перед прошлым матчем, с ним всегда приятно побеседовать. Я счастлив тем, как он работает в испанской лиге, где уже смог создать отрыв от второго места. Он заслуживает комплиментов, он отличный специалист, который много чего выиграл, - заявил Индзаги на пресс-конференции.

- Раноккья, Дармиан, Сатриано и Корреа не сыграют. Лаутаро в порядке, у него нет проблем. По де Врею и Коларову я скажу после тренировки, - добавил Индзаги.

Матч с «Реалом» состоится во вторник и начнется в 23:00 мск.