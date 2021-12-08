​У Анчелотти 100 побед в Лиге чемпионов, больше всего – с «Миланом»

Во вторник вечером «Реал» осчастливил своих фанатов победой над «Интером» со счётом 2:0. Набор очков позволил команде Карло Анчелотти сохранить за собой первое место в квартете D.

Как сообщается на официальном сайте «Реала», эта победа стала для Карло Анчелотти сотой тренерской в Лиге чемпионов. В этом турнире Анчелотти дебютировал ещё у руля «Пармы» в сезоне 1997/1998.

42 победы в Лиге чемпионов Карло Анчелотти отпраздновал с «Миланом», 24 – с «Реалом», 10 – с «Челси», 7 – с «Баварией», 6 – с «ПСЖ», 5 – с «Наполи», 4 – с «Пармой» и 2 – с «Ювентусом».

Карло Анчелотти трижды выигрывал Лигу чемпионов как тренер – дважды с «Миланом» и один раз с «Реалом».