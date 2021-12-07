Мостовой сделал прогноз на матч «Реал» - «Интер»

Бывший футболист национальной сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке между мадридским «Реалом» и миланским «Интером» в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Первое место имеет значение, но вряд ли кто-то будет рисковать. Ожидаю спокойную игру и мирный исход - ничья устроит всех», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Встреча состоится на мадридской арене «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 7 декабря. Начало – 23:00 по московскому времени.

Перед этой игрой «сливочные» опережают «нерадзурри» на два балла.