​Анчелотти: «Побеждает не тот, кто владеет мячом, а тот, кто больше забил»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу игры своей команды после победы над «Интером» в Лиге чемпионов (2:0).

«В первом тайме «Интер» больше контролировал мяч, но мы подвергались относительно небольшому риску и не нуждались в каких-то экстраординарных действиях. Мы были опасны на контратаках.

Люди немного критичны – они жалуются, что «Реал» не доминирует в плане владения мячом. Но побеждает не тот, кто владеет мячом, а тот, кто больше забил», - сказал Анчелотти Sky Sport Italia.

Напомним, что «Реал» финишировал на первом месте в группе D. Мадридцы опередили «Интер» на пять очков.