И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов

Один из ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов состоялся на «Энфилде», где у «Ливерпуля» гостил мадридский «Реал».

В лигочемпионском полуфинале 2019 года «Ливерпуль» провернул трюк с крупным поражением в первом матче и эффектным камбэком в ответном. Тогда, напомним, у «красных» были 0:3 и 4:0 с «Барселоной». В теперешнем четвертьфинале мерсисайдцы проиграли на выезде мадридскому «Реалу» уже не крупно, но всё равно чувствительно – 1:3. Учитывая проблемность выступлений «Ливерпуля» в текущем сезоне, после первого матча фаворитом точно считались «сливочные», но болельщики «красных» могли находить оптимизм в том, что их любимая команда стала наконец побеждать в чемпионате Англии.

В домашней встрече с «Реалом» мерсисайдцам не удалось обзавестись быстрым голом, хотя возможность такая у них была. Мане скинул с левой стороны в центр на Салаха – тот пробил в ногу Куртуа. Через несколько минут Милнер приложился издали под перекладину, только вот в дело опять вступил Куртуа, переведший мяч на угловой. Потом довольно долгий отрезок остроты на поле не наблюдалось, исключая попадание Бензема в штангу после прохода.

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Сутки назад «ПСЖ» пропустил в конце первого тайма от «Баварии», но мадридцы смогли сохранить к перерыву нулевой счёт, несмотря на возникшие у «Ливерпуля» шансы отличиться. Мане должен винить самого себя за то, что не включился вовремя на левом углу вратарской во время заброса Трента. Плюс Салах на 41-й минуте из штрафной крутанул мяч и не попал в левую девятку, а Вейналдум загубил по-настоящему голевой момент после короткого низового паса Трента.

Второй тайм активно начали тоже хозяева, создавшие пару возможностей возле правой штанги, но Фирмино угодил по разу в Куртуа и мимо створа. Дальше «Реал» отодвинул игру от своей штрафной, однако потом она всё равно тяготела к воротам «сливочных». И это было неудивительно, учитывая, что для прохода в следующий раунд команде Клоппа не хватало двух забитых мячей. Интересные эпизоды пошли после часового рубежа игры. Винисиус выбегал один на один, но так и не укротил мяч для удара, а выстрелы Салаха, Фирмино и Жоты прерывались либо корректировались гостевыми защитниками.

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В концовке «Ливерпуль» атаковал не шибко опасно. «Красные» к тому времени уже понимали, что очень вряд ли смогут забить дважды. В итоге они не забили ни одного, и «Реал» довольно спокойно провёл последние минуты четвертьфинала на выезде. Мадридский клуб следует в 1/2 финала Лиги чемпионов, «Ливерпуль» же остаётся за бортом этого супертурнира.

Кирилл Иванцов