И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов

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14 Апреля 2021, 23:54,
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Один из ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов состоялся на «Энфилде», где у «Ливерпуля» гостил мадридский «Реал».
|Ливерпуль
|0:0
|Реал Мадрид
В лигочемпионском полуфинале 2019 года «Ливерпуль» провернул трюк с крупным поражением в первом матче и эффектным камбэком в ответном. Тогда, напомним, у «красных» были 0:3 и 4:0 с «Барселоной». В теперешнем четвертьфинале мерсисайдцы проиграли на выезде мадридскому «Реалу» уже не крупно, но всё равно чувствительно – 1:3. Учитывая проблемность выступлений «Ливерпуля» в текущем сезоне, после первого матча фаворитом точно считались «сливочные», но болельщики «красных» могли находить оптимизм в том, что их любимая команда стала наконец побеждать в чемпионате Англии.
В домашней встрече с «Реалом» мерсисайдцам не удалось обзавестись быстрым голом, хотя возможность такая у них была. Мане скинул с левой стороны в центр на Салаха – тот пробил в ногу Куртуа. Через несколько минут Милнер приложился издали под перекладину, только вот в дело опять вступил Куртуа, переведший мяч на угловой. Потом довольно долгий отрезок остроты на поле не наблюдалось, исключая попадание Бензема в штангу после прохода.
Сутки назад «ПСЖ» пропустил в конце первого тайма от «Баварии», но мадридцы смогли сохранить к перерыву нулевой счёт, несмотря на возникшие у «Ливерпуля» шансы отличиться. Мане должен винить самого себя за то, что не включился вовремя на левом углу вратарской во время заброса Трента. Плюс Салах на 41-й минуте из штрафной крутанул мяч и не попал в левую девятку, а Вейналдум загубил по-настоящему голевой момент после короткого низового паса Трента.
Второй тайм активно начали тоже хозяева, создавшие пару возможностей возле правой штанги, но Фирмино угодил по разу в Куртуа и мимо створа. Дальше «Реал» отодвинул игру от своей штрафной, однако потом она всё равно тяготела к воротам «сливочных». И это было неудивительно, учитывая, что для прохода в следующий раунд команде Клоппа не хватало двух забитых мячей. Интересные эпизоды пошли после часового рубежа игры. Винисиус выбегал один на один, но так и не укротил мяч для удара, а выстрелы Салаха, Фирмино и Жоты прерывались либо корректировались гостевыми защитниками.
В концовке «Ливерпуль» атаковал не шибко опасно. «Красные» к тому времени уже понимали, что очень вряд ли смогут забить дважды. В итоге они не забили ни одного, и «Реал» довольно спокойно провёл последние минуты четвертьфинала на выезде. Мадридский клуб следует в 1/2 финала Лиги чемпионов, «Ливерпуль» же остаётся за бортом этого супертурнира.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Лига Чемпионов
Кто нибудь заметил, что у Асенсио и Вини явно какой то внутренний конфликт с Бенземой? На друг друга в самых удобных случаях спецом не пасовали.Да и алжирское чЮдо на них спецом не пасовал, либо назад отдавал, либо старался сам решать момент.
Про это писали, что у Бревнема конфликт с Вини, кажись и Асенсио подключился.
Увы, очень слабая игра в первом матче и отсутствие вдохновения во второй сделали проход Реала закономерным. А ведь он был далеко не безгрешен и явно уступает себе, например, образца 2017 года. Ппц. Салах! мог забить уже на первых минутах и дать импульс. Однако не смог, не смог и потом. Вообще, все нападающие Ливерпуля очень сдали. Ему требуется перестройка. Команды Клоппа без скорости и яростного прессинга теряют очень много. Если Вейналдум действительно нужен Барселоне - отдавать не глядя. Вот только зачем им "едущий с горочки" игрок. Тьягу, уйдя из Баварии, и ее ослабил, и Ливерпулю ничего не дал, лучше бы оставался. На что можно надеяться, выпуская практически не играющего Шакири, сказать трудно. Атака без выдумки, без изюминки ожидаемо ничего не принесла. Что ж, желаю Ливерпулю пережить этот тяжелейший сезон, вернуть своих лучших игроков, войти в топ-4 АПЛ и с нова подняться до образцов лучшего футбола на континенте.
Красным летом надо конкретно усилить состав. Ато этот состав себя полностю исчерпал, даже в АПЛ не тянут. Надеюсь в зону ЛЧ попадут, ато мало кто захочет в команду без ЛЧ пойти.
Мане - что это такое вообще? А еще год назад тут писали, мол за него сотку ляком предлагают
Мане деградировал, раньше он был очень хорош. И если ПСЖ хочет Салаха - отпускать. Реал теперь фаворит в противостоянии за выход в финал. Но мы еще посмотрим, надеюсь, хоть лондонцы постоят за АПЛ) Тоже будет интригующее противостояние
Красным бы пару умных полузащитников в центр, ато на этих середняках далеко не пойдеш. Не помню когда в последний раз смотрел игру Челси, но судя по таблице АПЛ, по набранным очкам, по забитым/пропущенным не сильно отличаются от красных.
А в паре шейховских недоклубов парижане помощнее выглядят.
Взяли Алькантару - но у того явно не получилось, ряд игроков травмирован, ряд сдал. Обновление и перестройка Ливерпулю явно нужна. Постепенно понадобится она и Реалу. Возможно, в нынешнем составе это его последний шанс на ЛЧ. Ведь тройка в центре поля становится все старше.
Отлетела Ливерпуль !!!!
Скучная игра. Если Ливерпуль не наладит игру, надеюсь следующая Лига Чемпионов пройдёт без них. Реал даже не прилагая усилий и перекатывая мяч удерживая счёт создал больше моментов чем команда Клоппа, которой вообще-то отыграваться надо было. Импотенция у англичан в атаке удручающая...
Вот и кончились мучения Ливерпуля. Хоть какой то левый гол даже не сумели забить, а оборона Реала даже не основная была. И сыграли просто образцово. А Начо то каков, уж не хуже косячника Варана.
Всех реаловцев с выходом 1/2 Финал !!!
Милку персонально с победой Реала над Ливером!!!
Да, для меня было удивительно то, как достаточно легко защита Реал разбиралась с игроками Ливерпуля в атаке хотя не было и Рамоса, и Варана. Умеет Зидан настроить игру в ответственных матчах. Это тоже для меня удивительный факт
Оборона Реала, причем неосновная, последнее время вообще нонсенс))) Всех удивляет. Мне больше понравился Начо, Менди тоже прибавил.
Так Начо играет в ЛЧ явно лучше Варана. Это факт, он по крайней мере, не косячит, как тот.
Да и в Ла Лиге испанец надежно играет (пока что). А что творил Варан в первой половине сезона? То автогол, то привоз и чуть ли не в каждом матче.
Странно, что с таким то составом Реал вообще дошёл до 1\4. Что Реал, что Челси. Точно что ЛЧ обмельчала
У Реала пока что есть ОДИН важный плюс, которого нету не у кого либо. Это центр поля- Модрич, Кроос , Каземиро, да и Валверде в запасе. По мне так на этой тройке и держится вся команда.
все клубы обмельчали...тот псж или мс далеко не топ состав....так по 2-3 звезды,а остальные игроки уровня Бетиса или Севильи...хороши но далеко не топ 50 игроков планеты.
Могу понять чувства болельщиков Ливерпуля. Но не могу понять, как Ливерпуль с такой игрой мог дойти до четвертьфинала ЛЧ. Неужели ЛЧ так сильно обмельчала!
Там они просто деклассировали сильный на бумаге Лейпциг.
По мне, так лучше бы деклассировали Реал!
Да я тоже на это надеялся. Но команда очень сильно сдала в 2021 году. Играй она, как играла до января - были бы хорошие шансы. А так- ЛЧ реально обмельчала, и это явно. Я вспоминаю лучшие команды в ЛЧ на протяжении 21 века - честное слово, все оставшиеся на их фоне в своем нынешнем состоянии им явно уступают.
ай молодцы пацаны-реальныя!