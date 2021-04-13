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Зидан – о матче с «Ливерпулем»: «Выйдем на поле и постараемся победить»

13 Апреля 2021, 22:35,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Нам нужно сыграть в свой футбол, этого будет достаточно, чтобы выйти в следующую стадию. Мы собираемся выйти на поле и постараться победить, в «Реале» не приято думать о другом.

Гонка за чемпионство в Испании? Завтрашняя игра – единственная, о которой мы думаем. Вся команда просто хочет выйти в полуфинал», - цитирует французского специалиста пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился уверенной победой «Реала» со счётом 3:1, ответная встреча состоится завтра, четырнадцатого апреля.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Зинедин Зидан
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