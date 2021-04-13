Зидан – о матче с «Ливерпулем»: «Выйдем на поле и постараемся победить»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Нам нужно сыграть в свой футбол, этого будет достаточно, чтобы выйти в следующую стадию. Мы собираемся выйти на поле и постараться победить, в «Реале» не приято думать о другом.

Гонка за чемпионство в Испании? Завтрашняя игра – единственная, о которой мы думаем. Вся команда просто хочет выйти в полуфинал», - цитирует французского специалиста пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился уверенной победой «Реала» со счётом 3:1, ответная встреча состоится завтра, четырнадцатого апреля.