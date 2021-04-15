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​Зидан: «Мы выдержали шторм»

15 Апреля 2021, 00:52,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы были против этого, но мы знали, что нам придётся потерпеть этим вечером. Мы прошли именно через это и получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо справились с игрой. Мы выдержали шторм и можем гордиться своим выступлением.

Мы знали, что «Ливерпуль» начнёт активно. Они были очень хороши в стартовые пятнадцать минут, но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов иногда тебе приходиться окопаться. Мы сделали это и прошли дальше», - цитирует Зидана BBC.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Челси».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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