​Зидан: «Мы выдержали шторм»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы были против этого, но мы знали, что нам придётся потерпеть этим вечером. Мы прошли именно через это и получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо справились с игрой. Мы выдержали шторм и можем гордиться своим выступлением.

Мы знали, что «Ливерпуль» начнёт активно. Они были очень хороши в стартовые пятнадцать минут, но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов иногда тебе приходиться окопаться. Мы сделали это и прошли дальше», - цитирует Зидана BBC.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Челси».