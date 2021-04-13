​Клопп: «Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков»

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13 Апреля 2021, 16:30,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями перед ответным матчем против «Реала» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
Напомним, в первой игре мерсисайдцы проиграли в Испании с результатом 1:3. Ответный поединок пройдёт в среду, четырнадцатого апреля. Стартовый свисток футболисты услышат в десять часов вечера по московскому времени.
Клопп отметил, что его команде нечего терять, поскольку после поражения 1:3 создаётся впечатление, будто бы ты уже вылетел.
«Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу», - приводятся слова Клоппа на официальном сайте УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Юрген Клопп