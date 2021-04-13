Вальверде будет готов к матчу с «Ливерпулем»

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде готов сыграть в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Как сообщает газета Marca, медицинский штаб «королевского» клуба пообещал главному тренеру команды Зинедину Зидану, что игрок будет готов ко встрече. При необходимости Вальверде выйдет на поле на уколах.

Напомним, что полузащитник повредил мышцы в недавней встрече с каталонской «Барселоной» (2:1) в чемпионате Испании.

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится на «Энфилде» в среду, 14-го апреля. В первом матче «сливочные» одержали победу со счетом 3:1.