«Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. По сумме двух матчей «королевский» клуб оказался сильнее и шагнул в полуфинал турнира.

Согласно сведениям OptaJose в «Твиттере», испанский гранд в 14-й раз сыграет в 1/2 финала самого престижного клубного турнира. Это является рекордным показателем в истории. Ближайшими преследователями «Реала» являются мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона» - по 12 раз.

В полуфинале подопечные Зинедина Зидана встретятся с лондонским «Челси». Матчи пройдут 27-го апреля и четвертого мая.