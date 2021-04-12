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Азар не сыграет с «Ливерпулем»

12 Апреля 2021, 16:00,

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар не поможет своей команде в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Как сообщил журналист Мигель Анхель Диас, бельгийский футболист не полетит на матч с «Ливерпулем» из-за травмы.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится завтра, тринадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1.

30-летний Азар сыграл лишь четырнадцать матчей за клуб из Мадрида во всех турнирах нынешнего сезона и записал на свой счёт три забитых гола.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Эден Азар
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