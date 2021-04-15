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​Клопп: «Опыт «Реала» сыграл ключевую роль»

15 Апреля 2021, 00:57,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после вылета своей команды из Лиги чемпионов.

«Мы проиграли не сегодня, мы проиграли в Мадриде. Сегодня сопернику не было комфортно. Мы действовали хорошо, агрессивно, были моменты. Мы не смогли забить, а потом опыт «Реала» сыграл ключевую роль. В этом году у нас не идут дела с завершением атак.

Мы знаем, что обычно Мо Салах решает такие моменты с закрытыми глазами. Но не сегодня. Мы сыграли нормально, но вылетели.

Нам нравится Лига чемпионов, и теперь очень важно вернуться в этот турнир. Сосредоточимся на Премьер-лиге», - сказал Клопп BT Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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