​Клопп: «Опыт «Реала» сыграл ключевую роль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после вылета своей команды из Лиги чемпионов.

«Мы проиграли не сегодня, мы проиграли в Мадриде. Сегодня сопернику не было комфортно. Мы действовали хорошо, агрессивно, были моменты. Мы не смогли забить, а потом опыт «Реала» сыграл ключевую роль. В этом году у нас не идут дела с завершением атак.

Мы знаем, что обычно Мо Салах решает такие моменты с закрытыми глазами. Но не сегодня. Мы сыграли нормально, но вылетели.

Нам нравится Лига чемпионов, и теперь очень важно вернуться в этот турнир. Сосредоточимся на Премьер-лиге», - сказал Клопп BT Sport.