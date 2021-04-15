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Милнер: «Ливерпуль» был лучше «Реала»

15 Апреля 2021, 08:31,

Хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер пообщался с представителями СМИ после ответного матча с мадридским «Реалом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух игр дальше прошел «королевский» клуб - 3:1, 0:0.

«Мы хорошо играли, у нас было огромное желание победить. Однако не получилось использовать моменты, которых было очень много. Сегодня «Ливерпуль» был лучше «Реала», мы сделали все, чтобы победить», - передает слова полузащитника BT Sport.

Добавим, что в полуфинале Лиги чемпионов команда Зинедина Зидана встретится с лондонским «Челси». Первая встреча пройдет 27-го апреля, а ответная - четвертого мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Джеймс Милнер
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