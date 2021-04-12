Назначены судьи на матчи «Ливерпуль» - «Реал» и «Боруссия» - «Манчестер Сити»

Пресс-служба УЕФА отрапортовала о назначении судей на ответные поединки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Матч между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» обслужит бригада голландских арбитров во главе с Бьорном Кёйперсом. Напомним, что в первой встрече «королевский» клуб обыграл мерсисайдцев со счетом 3:1.

На поединке «Боруссия» (Дортмунд) - «Манчестер Сити» отработают испанские судьи, главный рефери - Карлос дель Серро Гранде. В первой игре английский клуб отпраздновал победу со счетом 2:1.

Оба матча пройдут в среду, 14-го апреля. Начало запланировано в 22:00 мск.