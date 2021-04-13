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​«Реал» перед матчем ЛЧ остановился в отеле «Титаник», корабль затонул в ночь на 15 апреля

13 Апреля 2021, 18:43,

Суеверные фанаты «Реала» могут быть обеспокоены. Как сообщает El Mundo, мадридская команда в Ливерпуле перед матчем Лиги чемпионов остановилась в отеле «Титаник». Это один из лучших отелей города, расположенный на знаменитой пристани Стэнли. В своё время отель «Титаник» получил награду «Лучший исторический отель Великобритании».

Мало кто бы обратил внимание на отель, в котором остановился «Реал», если бы не один момент. Корабль «Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля в 1912 году. «Реалу» предстоит провести ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов на «Энфилде» 14 апреля вечером. В первой игре мадридцы победили дома со счётом 3:1. 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль
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Комментарии (1)
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0
HG2017
13 Апреля 2021, 20:20

Главное в доп. время не попасть и тогда норм всё будет! ))

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