​«Реал» перед матчем ЛЧ остановился в отеле «Титаник», корабль затонул в ночь на 15 апреля

Суеверные фанаты «Реала» могут быть обеспокоены. Как сообщает El Mundo, мадридская команда в Ливерпуле перед матчем Лиги чемпионов остановилась в отеле «Титаник». Это один из лучших отелей города, расположенный на знаменитой пристани Стэнли. В своё время отель «Титаник» получил награду «Лучший исторический отель Великобритании».

Мало кто бы обратил внимание на отель, в котором остановился «Реал», если бы не один момент. Корабль «Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля в 1912 году. «Реалу» предстоит провести ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов на «Энфилде» 14 апреля вечером. В первой игре мадридцы победили дома со счётом 3:1.