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​«Ливерпуль» осудил своих фанатов за атаку автобуса «Реала»

14 Апреля 2021, 22:38,

Перед ответным матчем между «Ливерпулем» и «Реалом» в Лиге чемпионов имел место быть неприятный инцидент - автобус с мадридской командой был атакован на пути на «Энфилд».

«Мы категорически осуждаем действия, которые привели к повреждению автобуса «Реала». Это неприемлемое и постыдное поведение некоторые людей. Мы приносим искренние извинения команде гостей. Будем сотрудничать с полицией Мерсисайда, чтобы установить факты и виновных», - приводит Goal.com слова представителя «Ливерпуля».

Следить за развитием событий в матче между «Ливерпулем» и «Реалом» можно в трансляции в текстовом формате.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль
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