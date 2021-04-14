«Ливерпуль» и «Реал» назвали составы на матч Лиги чемпионов

Одну из оставшихся путёвок в полуфинал Лиги чемпионов в среду вечером разыграют «Ливерпуль» и «Реал». Команда Юргена Клоппа попробует отыграться на пустом «Энфилде» после гостевых 1:3.

Юрген Клопп включил в стартовый состав «красных» таких игроков: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон, Фабиньо, Миллер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Рулевой «сливочных» Зинедин Зидан, в свою очередь, доверил место на поле таким исполнителям: Куртуа, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио, Винисиус, Бензема.

Стартовый свисток футболисты услышат в десять часов вечера по Москве. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.

Победитель противостояния в полуфинале сыграет против «Челси».