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«Ливерпуль» и «Реал» назвали составы на матч Лиги чемпионов

14 Апреля 2021, 20:51,

Одну из оставшихся путёвок в полуфинал Лиги чемпионов в среду вечером разыграют «Ливерпуль» и «Реал». Команда Юргена Клоппа попробует отыграться на пустом «Энфилде» после гостевых 1:3.

Юрген Клопп включил в стартовый состав «красных» таких игроков: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон, Фабиньо, Миллер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Рулевой «сливочных» Зинедин Зидан, в свою очередь, доверил место на поле таким исполнителям: Куртуа, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио, Винисиус, Бензема.

Стартовый свисток футболисты услышат в десять часов вечера по Москве. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.

Победитель противостояния в полуфинале сыграет против «Челси».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль
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