Пять игроков «Реала», которые выбили «Ливерпуль» в четвертьфинале Лиги чемпионов

«Разбор» футболистов Зинедина Зидана

Совсем без сюрпризов сыграли «Ливерпуль» и «Реал». Вроде бы знакомая ситуация для «красных»: нужен героический камбэк на «Энфилде» против испанского топ-клуба. И даже не три мяча нужно отыграть, а два. Но история не повторилась, а «Реал» довольно спокойно шагнул в полуфинал Лиги чемпионов. С 70-й минуты казалось, что «красные» и сами не верят в победу.

Благодаря кому «Реал» преодолел «Ливерпуль»? Выделим пять главных творцов победы по сумме двух матчей.

Тибо Куртуа

Пожалуй, единственный игрок «Реала», который заслужил место в топ-5 по итогу обоих матчей. Долговязый Куртуа так круто вытягивался в воротах, что игроки «Ливерпуля» просто не знали, как его пробить. Масса моментов была у «красных» в Мадриде, только Салах забил из расстрельной позиции. На «Энфилде» ещё обстановка добавляла нервоза и стартовый натиск «красных» в обоих таймах обязательно принёс бы свои плоды, не будь на линии ворот Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер своими сейвами отнял уверенность у «Ливерпуля».

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Винисиус Жуниор

Бразилец, наоборот, только за первый матч может считаться героем противостояния. На «Энфилде» бегала тень того Винисиуса, что разрывал в Мадриде. Перебор с дриблингом/удержанием мяча, который постоянно завершался потерей, и замена на 73-й минуте. Зато каков Вини был в первом матче. Провёл просто игру жизни, всё получалось у него. Скорость и дриблинг работали как надо, неожиданно появилось хладнокровие в завершении. Победный дубль на счету Виниисиуса Жуниора, не забывайте.

Тони Кроос

И тоже большую часть работы Тони сделал в первом матче, когда «Реал» ставил себе задачу атаковать. Сегодня Кроссу было сложнее себя проявить, ведь «автобус» Зидана был припаркован очень плотно. Опять же вспоминаем конфетные передачи немца, создавшие два гола в ворота «Ливерпуля» и по сути, решившие исход противостояния. В этот вечер Тони Кроос тоже пару раз отправил Винисиуса в забег, но позиции были не такие острые. Да и Жуниор почему-то не такой резкий.

Каземиро

Не будет убийством интриги, если сказать, что далее мы просто перечислим великое трио из полузащиты «Реала». Наравне с Тибо Куртуа они отработали блестяще, втащив «галактикос» в полуфинал Лиги чемпионов. Каземиро выжигал центр поля оба матча – 8 отборов в первом и 5 во втором. Ещё сегодня бразилец заблокировал два удара и выиграл 10 единоборств из 12. Не забывал и не созидание работать – разогнал одну хорошую контратаку, но Карим Бензема замешкался.

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Лука Модрич

Наверное, наименее заметный вклад из трио полузащитников внёс хорват. Лука очень старался, однако КПД не так высок, если сравнивать на уровне Крооса или Каземиро. Зато Модрич многофункционален: в первом матче отдал голевой пас (у Кросса 2) и совершил три отбора, во втором – больше работал в обороне, но тоже уступил Каземиро по полезности. Лука связывает линии, успевает страховать партнёров и отлично «заглушает» свободные зоны. Его вклад нельзя недооценивать.