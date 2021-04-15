Куртуа: «Это не тот «Ливерпуль», что был пару лет назад»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа пообщался с журналистами после ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:0).

«Это не тот «Ливерпуль», что был пару лет назад, но они все равно еще очень сильны. «Челси»? Мне будет приятно вернуться на «Стэмфорд Бридж» и увидеть знакомые лица. У меня было много хороших моментов в «Челси», даже несмотря на мой не самый гладкий уход», - приводит слова бельгийского голкипера официальный сайт УЕФА.

«Королевский» клуб обыграл «Ливерпуль» с общим счетом 3:1. Матчи против «Челси» состоятся 27-го апреля и четвертого мая.