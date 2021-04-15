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Куртуа: «Это не тот «Ливерпуль», что был пару лет назад»

15 Апреля 2021, 11:57,

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа пообщался с журналистами после ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:0).

«Это не тот «Ливерпуль», что был пару лет назад, но они все равно еще очень сильны. «Челси»? Мне будет приятно вернуться на «Стэмфорд Бридж» и увидеть знакомые лица. У меня было много хороших моментов в «Челси», даже несмотря на мой не самый гладкий уход», - приводит слова бельгийского голкипера официальный сайт УЕФА.

«Королевский» клуб обыграл «Ливерпуль» с общим счетом 3:1. Матчи против «Челси» состоятся 27-го апреля и четвертого мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тибо Куртуа
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