Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Автобус «Реала» атаковали на пути к «Энфилду»

14 Апреля 2021, 21:15,

В среду вечером «Ливерпуль» и «Реал» проведут ответный четвертьфинал Лиги чемпионов. В первой игре мадридцы победили дома со счётом 3:1, и теперь командам предстоит выяснить отношения на «Энфилде». По дороге на стадион автобус «сливочных» был атакован. Одно из окон было разбито, предположительно, из-за брошенной в него бутылки. Как сообщает в Twitter журналист Мэтт Кричли, около этого окна находился один из представителей тренерского штаба «Реала».

 

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» стартует в десять часов вечера. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола