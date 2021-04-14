​Автобус «Реала» атаковали на пути к «Энфилду»

В среду вечером «Ливерпуль» и «Реал» проведут ответный четвертьфинал Лиги чемпионов. В первой игре мадридцы победили дома со счётом 3:1, и теперь командам предстоит выяснить отношения на «Энфилде». По дороге на стадион автобус «сливочных» был атакован. Одно из окон было разбито, предположительно, из-за брошенной в него бутылки. Как сообщает в Twitter журналист Мэтт Кричли, около этого окна находился один из представителей тренерского штаба «Реала».

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» стартует в десять часов вечера. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.