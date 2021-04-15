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Миятович: «Зидан был прав»

15 Апреля 2021, 10:38,

Экс-форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович, ныне занимающий пост спортивного директора «сливочных», отреагировал на выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Зинедин был прав. Он сказал нам, что ему нужно время, чтобы все наладить. И вот сейчас «Реал» борется за победу в Примере и Лиге чемпионов. Я ранее уже говорил, что мы сможем добраться до финала Лиги чемпионов», - приводит слова функционера официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале мадридский гранд одолел «Ливерпуль» по сумме двух матчей (3:1, 0:0). За путевку в финал турнира подопечные Зинедина Зидана поспорят с лондонским «Челси».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Предраг Миятович
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