Миятович: «Зидан был прав»

Экс-форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович, ныне занимающий пост спортивного директора «сливочных», отреагировал на выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Зинедин был прав. Он сказал нам, что ему нужно время, чтобы все наладить. И вот сейчас «Реал» борется за победу в Примере и Лиге чемпионов. Я ранее уже говорил, что мы сможем добраться до финала Лиги чемпионов», - приводит слова функционера официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале мадридский гранд одолел «Ливерпуль» по сумме двух матчей (3:1, 0:0). За путевку в финал турнира подопечные Зинедина Зидана поспорят с лондонским «Челси».