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Чемпионат Франции. Лига 1

Заир-Эмери прокомментировал свою травму в дебютном матче за сборную Франции

20 Ноября 2023 • 00:00 Комментировать
Франция
14:0
Гибралтар

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Уоррен Заир-Эмери высказался о собственном повреждении.

17-летний футболист, ставший третьим самым молодым дебютантом в истории сборной Франции, поразил ворота Гибралтара на 16-й минуте, а сразу после этого был заменён из-за травмы. Как стало известно позднее, хавбек выбыл до конца года из-за серьёзного растяжения связок.

«Очень разочарован тем, что мне пришлось так рано покинуть поле в этом матче, но всё равно польщён голом в дебютном матче за сборную», – написал игрок «ПСЖ» в социальных сетях.

Сборная Франции одержала сокрушительную победу в поединке с Гибралтаром – 14:0.

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