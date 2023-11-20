Заир-Эмери прокомментировал свою травму в дебютном матче за сборную Франции

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Уоррен Заир-Эмери высказался о собственном повреждении.

17-летний футболист, ставший третьим самым молодым дебютантом в истории сборной Франции, поразил ворота Гибралтара на 16-й минуте, а сразу после этого был заменён из-за травмы. Как стало известно позднее, хавбек выбыл до конца года из-за серьёзного растяжения связок.

«Очень разочарован тем, что мне пришлось так рано покинуть поле в этом матче, но всё равно польщён голом в дебютном матче за сборную», – написал игрок «ПСЖ» в социальных сетях.

Сборная Франции одержала сокрушительную победу в поединке с Гибралтаром – 14:0.