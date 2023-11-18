​Заир-Эмери – третий самый молодой игрок в истории сборной Франции

В субботу полузащитник Уоррен Заир-Эмери дебютирует за сборную Франции – он попал в стартовый состав «трёхцветных». Как сообщает Stats Foot, Заир-Эмери займёт третье место в списке самых молодых футболистов в истории французской сборной. Он сыграет в 17 лет и 255 дней.

В более молодом возрасте за сборную Франции выступали только Феликс Виаль (17 лет и 76 дней) и Морис Гастиже (17 лет и 128 дней).

Матч между сборными Франции и Гибралтара стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.