Мбаппе: «Сказал Маркусу Тюраму, что он должен быть центрфорвардом»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями об игре Маркуса Тюрама.

Футболист миланского «Интера», летом перешедший из «Боруссии» Мёнхенгладбах, ранее часто выступал на фланге. Переехав в Италию, 26-летний игрок закрепился на острие атаки, где показывает впечатляющую результативность – пять голов и восемь ассистов в 16 матчах.

«Я сказал Тюраму, что в итоге он должен стать центрфорвардом, поскольку у него есть все качества для успешной игры на этой позиции. Начало сезона в «Интере» лишь подтвердило это, и я рад за него. Мы общаемся почти каждый день, он мне очень близок. В «Интере» сделали правильный выбор, верно оценив его способности», – цитирует RMC Sport Мбаппе.