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Чемпионат Италии. Серия А

Мбаппе: «Сказал Маркусу Тюраму, что он должен быть центрфорвардом»

17 Ноября 2023 • 23:55 Комментировать
Франция
...
Гибралтар
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Через 21 ч. 59 мин.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями об игре Маркуса Тюрама.

Футболист миланского «Интера», летом перешедший из «Боруссии» Мёнхенгладбах, ранее часто выступал на фланге. Переехав в Италию, 26-летний игрок закрепился на острие атаки, где показывает впечатляющую результативность – пять голов и восемь ассистов в 16 матчах.

«Я сказал Тюраму, что в итоге он должен стать центрфорвардом, поскольку у него есть все качества для успешной игры на этой позиции. Начало сезона в «Интере» лишь подтвердило это, и я рад за него. Мы общаемся почти каждый день, он мне очень близок. В «Интере» сделали правильный выбор, верно оценив его способности», – цитирует RMC Sport Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Сборная Франции Маркус Тюрам Килиан Мбаппе ещё теги

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