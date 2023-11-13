Дешам: «Я бы не вызывал Жиру, если бы он был недостаточно хорош»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал приглашение Оливье Жиру в национальную команду.

37-летний форвард сможет помочь «трёхцветным» в матчах против сборных Гибралтара (18 ноября) и Греции (21 ноября). Напомним, что французы досрочно завоевали путёвку на чемпионат Европы.

«Почему я не могу обойтись без Жиру? Я не пытаюсь без него обходиться, но если бы он был не так хорош, то его бы здесь не было. Одна из причин его приглашения – впечатляющие выступления в клубе, несмотря на преклонный возраст. У него были физические проблемы, но в последних матчах за «Милан» он забивал решающие голы», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника сборной Франции.