Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дешам: «Я бы не вызывал Жиру, если бы он был недостаточно хорош»

13 Ноября 2023 • 21:22 Комментировать
Франция
...
Гибралтар
18.11 22:45

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал приглашение Оливье Жиру в национальную команду.

37-летний форвард сможет помочь «трёхцветным» в матчах против сборных Гибралтара (18 ноября) и Греции (21 ноября). Напомним, что французы досрочно завоевали путёвку на чемпионат Европы.

«Почему я не могу обойтись без Жиру? Я не пытаюсь без него обходиться, но если бы он был не так хорош, то его бы здесь не было. Одна из причин его приглашения – впечатляющие выступления в клубе, несмотря на преклонный возраст. У него были физические проблемы, но в последних матчах за «Милан» он забивал решающие голы», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника сборной Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Дидье Дешам Оливье Жиру ещё теги

Новости по матчу

10 Ноября
04:39
​Заир-Эмери может стать самым юным дебютантом французской сборной с 1914 года
09 Ноября
16:28
Мбаппе, Гризманн и молодой Заир-Эмери — в составе сборной Франции на ноябрьские матчи Евро-2024
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ ГИБРАЛТАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
21:51 · Германия. Бундеслига
Топ-клуб Серии А нацелился на Гирасси
21:45 · Италия. Серия А
«Наполи» не может согласовать одну деталь контракта с Тудором
21:22 · Италия. Серия А
Дешам: «Я бы не вызывал Жиру, если бы он был недостаточно хорош»
18:42 · Италия. Серия А
Локателли сломал ребро и покинул сборную Италии 1
17:21 · Англия. Премьер-лига
Кейн и Сане — лучший голевой дуэт в топ-чемпионатах
17:03 · Италия. Серия А
Осимхен — о предложении из Саудовской Аравии: «Это было безумие, чем больше я говорил «нет», тем больше они увеличивали своё предложение»
16:07 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ — лидер по передачам вперёд среди топ-лиг
14:20 · Италия. Серия А
​Сарри – Моуринью: «Ты как заноза в заднице»
13:26 · Италия. Серия А
Моуринью: «Педро мог бы стать пловцом, его нырки - это фантастика»
09:01 · Италия. Серия А
Индзаги оценил результаты «Интера»
08:38 · Италия. Серия А
Аллегри назвал главного фаворита Серии А - это не «Ювентус»
05:02 · Италия. Серия А
​Леау получил травму, но в «Милане» надеются на него на матч с «Боруссией»
04:04 · Италия. Серия А
​Мхитарян: «Наша сила - в единстве»
03:33 · Италия. Серия А
​Чалханоглу забил все свои пенальти за «Интер»
01:34 · Италия. Серия А
​Симоне Индзаги: «Димарко забил еврогол!»
Все новости
Рекомендуем