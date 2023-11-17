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Чемпионат Италии. Серия А

Дешам: «Мы требуем от Маркуса Тюрама забивать голы – раньше это не было его сильной стороной»

17 Ноября 2023 • 21:54 Комментировать
Франция
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Гибралтар
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Через 23 ч. 44 мин.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что нападающий Маркус Тюрам добился прогресса с момента перехода в миланский «Интер».

26-летний игрок пополнил ряды «нерадзурри» перед началом нынешнего сезона, перебравшись из «Боруссии» Мёнхенгладбах в качестве свободного агента.

«Он уже играл на позиции форварда, а теперь в Италии ему приходится делать это ещё чаще. Первое, о чём мы его просим, – забивать голы. Раньше это не было его сильной стороной, но сейчас он наслаждается игрой в системе с двумя нападающими в «Интере» – ему очень подходит такая формация. Теперь он действует эффективнее и чаще поражает ворота. Он может стать ещё лучше, но сейчас он чувствует себя увереннее, чем когда-либо», – цитирует Football Italia Дешама.

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